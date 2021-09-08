В результате взрыва газа в Подмосковье повреждено пять квартир

Россияне не пострадали во время землетрясения в Мексике

Короткая ссылка
Граждане России не пострадали во время землетрясения в Мексике, заявил пресс-секретарь российского дипведомства в республике Евгений Ненашкин.

«Повреждений и пострадавших в посольстве нет, сообщений о пострадавших среди российских граждан в результате землетрясения в посольство не поступало. Ситуацию держим на контроле», — сказал он в комментарии ТАСС.

Национальная сейсмологическая служба Мексики ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1 на юго-западе страны. 

Очаг землетрясения залегает на глубине 10 км, эпицентр подземных толчков — в 14 км от юго-востоку от Акапулько. В столице сработала система оповещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить