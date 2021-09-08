Россияне не пострадали во время землетрясения в Мексике

Граждане России не пострадали во время землетрясения в Мексике, заявил пресс-секретарь российского дипведомства в республике Евгений Ненашкин.

«Повреждений и пострадавших в посольстве нет, сообщений о пострадавших среди российских граждан в результате землетрясения в посольство не поступало. Ситуацию держим на контроле», — сказал он в комментарии ТАСС.

Национальная сейсмологическая служба Мексики ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 7,1 на юго-западе страны.

Очаг землетрясения залегает на глубине 10 км, эпицентр подземных толчков — в 14 км от юго-востоку от Акапулько. В столице сработала система оповещения.