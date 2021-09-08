Байден предположил, что Россия и Китай попытаются договориться с талибами

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Ряд стран, в числе которых — Россия и Китай, попытаются достичь договорённостей с радикальным движением «Талибан»*, заявил президент США Джо Байден.

Так американский лидер ответил Reuters на вопрос о том, опасается ли он возможного финансирования талибов со стороны Пекина.

«У Китая есть серьёзные проблемы с талибами. Они попытаются выработать некоторые договорённости с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать», — заявил Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российская сторона намерена следить за действиями правительства Афганистана, состав которого объявило радикальное движение «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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