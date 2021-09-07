В Румынии за сутки выявили более 2 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического обсуждения ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в стране выявили в общей сложности 1 109 076 случаев заболевания.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.
Академик РАН Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова — в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета к COVID-19.