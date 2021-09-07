Матвиенко прокомментировала ситуацию в Афганистане

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на V Всемирной конференции спикеров парламентов прокомментировала ситуацию в Афганистане.

По её словам, в настоящее время в Афганистане «тяжелейшая гуманитарная катастрофа».

«Всё мировое сообщество, особенно те страны, которые натворили это, должно в первую очередь сейчас думать, какую гуманитарную помощь, поддержку оказать людям, как спасти людей, женщин, детей и так далее», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она подчеркнула, что «это первый и главный вопрос повестки дня — минимизировать последствия тяжелейшей гуманитарной катастрофы».

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября обсудит в Нью-Дели с руководством Индии ситуацию в Афганистане.