Матвиенко прокомментировала ситуацию в Афганистане

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на V Всемирной конференции спикеров парламентов прокомментировала ситуацию в Афганистане.
Матвиенко прокомментировала ситуацию в Афганистане
  • Reuters

По её словам, в настоящее время в Афганистане «тяжелейшая гуманитарная катастрофа».

«Всё мировое сообщество, особенно те страны, которые натворили это, должно в первую очередь сейчас думать, какую гуманитарную помощь, поддержку оказать людям, как спасти людей, женщин, детей и так далее», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она подчеркнула, что «это первый и главный вопрос повестки дня — минимизировать последствия тяжелейшей гуманитарной катастрофы».

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 8 сентября обсудит в Нью-Дели с руководством Индии ситуацию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить