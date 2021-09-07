Трюдо забросали камнями после предвыборного митинга

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Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали камнями после окончания предвыборного митинга в провинции Онтарио.

Видео инцидента было опубликовано на официальном сайте телеканала CTV.

На ролике видно, что часть горсти мелких камней попала в канадского премьера, часть — в его охранников. 

«Да, в этой стране есть небольшое количество маргиналов, которые злятся и не верят в науку», — заявил Трюдо, отметив, что не намерен отступать от намеченного курса и выступает за продолжение проведении кампании по вакцинации от COVID-19.

На встречу с канадским премьером пришли граждане, которые не согласны с политикой Трюдо. Среди них были, в том числе, сторонники Народной партии Канады, которые протестуют против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и отстаивают права и свободы жителей страны.

По состоянию на июль половина жителей Канады в возрасте старше 12 лет, а это более 16,7 млн, прошли вакцинацию от COVID-19.

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