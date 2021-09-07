DW: в Польше сообщили о 10 тысячах мигрантов из Белоруссии, стремящихся в ЕС

Польские пограничники зафиксировали увеличение количества мигрантов со стороны Белоруссии, пытающихся достичь Европы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В погранслужбе Польши насчитали 10 тысяч человек, которые намереваются пересечь границу.

Начальник польского погранведомства генерал Тома Прага заявил, что в преступных схемах по нелегальному проникновению на территорию страны принимают участие международные группировки, которые занимаются переброской мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу.

«Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница», — отмечается в публикации.

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.