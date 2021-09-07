DW: в Польше сообщили о 10 тысячах мигрантов из Белоруссии, стремящихся в ЕС

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Польские пограничники зафиксировали увеличение количества мигрантов со стороны Белоруссии, пытающихся достичь Европы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В погранслужбе Польши насчитали 10 тысяч человек, которые намереваются пересечь границу. 

Начальник польского погранведомства генерал Тома Прага заявил, что в преступных схемах по нелегальному проникновению на территорию страны принимают участие международные группировки, которые занимаются переброской мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу. 

«Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница», — отмечается в публикации.

Президент Польши Анджей Дуда 2 сентября утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

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