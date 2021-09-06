В Румынии за сутки выявили 1035 случаев коронавируса

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В Румынии за прошедшие сутки выявили 1035 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Румынии за сутки выявили 1035 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического обсуждения ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в стране выявили в общей сложности 1 107 043 случая заболевания.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.

Академик РАН Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова — в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета к COVID-19.

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