Представитель талибов заявил об отсутствии угроз со стороны ИГ для Афганистана

Представитель движения «Талибан»* Забиулла Муджахид заверил, что террористическая организация «Исламское государство»** не представляет угрозы для Афганистана.

Об этом он заявил в интервью Bild.

«Прежде всего, я хотел бы прояснить, что «Исламское государство» не представляет угрозы для Афганистана по ряду причин», — отметил Муджахид.

Он заявил, что ИГ, которое было в Афганистане, пришло не из Ирака и Сирии.

По его словам, лишь небольшое число афганцев находились под их влиянием и вели борьбу против иностранных сил, размещённых на территории страны.

Он подчеркнул, что после вывода иностранных войск и прихода к власти «Талибана» экстремистская идеология «Исламского государства» не будет распространена на территории Афганистана.

«Мы защитим нашу страну от всех угроз», — сказал Муджахид.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.