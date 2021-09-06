В США отреагировали на решение суда Сальвадора позволить президенту избраться на второй срок

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Американское правительство осуждает решение Верховного суда Сальвадора, который принял решение разрешить президенту страны избираться на второй срок подряд.

«Правительство США осуждает вынесенное 3 сентября постановление конституционного отделения Верховного суда Сальвадора, которое разрешило незамедлительное переизбрание президента в нарушение конституции Сальвадора», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что конституция Сальвадора запрещает действующему президенту избираться на второй срок подряд.

В сообщении уточняется, что данное решение вредит отношениям США и Сальвадора.

28 июля бывшего президента Сальвадора Санчеса Серена, а также ещё четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса объявили в международный розыск по делу о незаконном обогащении и отмывании средств.

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