В США отреагировали на решение суда Сальвадора позволить президенту избраться на второй срок
«Правительство США осуждает вынесенное 3 сентября постановление конституционного отделения Верховного суда Сальвадора, которое разрешило незамедлительное переизбрание президента в нарушение конституции Сальвадора», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.
Отмечается, что конституция Сальвадора запрещает действующему президенту избираться на второй срок подряд.
В сообщении уточняется, что данное решение вредит отношениям США и Сальвадора.
28 июля бывшего президента Сальвадора Санчеса Серена, а также ещё четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса объявили в международный розыск по делу о незаконном обогащении и отмывании средств.