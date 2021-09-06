В США отреагировали на решение суда Сальвадора позволить президенту избраться на второй срок

Американское правительство осуждает решение Верховного суда Сальвадора, который принял решение разрешить президенту страны избираться на второй срок подряд.

«Правительство США осуждает вынесенное 3 сентября постановление конституционного отделения Верховного суда Сальвадора, которое разрешило незамедлительное переизбрание президента в нарушение конституции Сальвадора», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Отмечается, что конституция Сальвадора запрещает действующему президенту избираться на второй срок подряд.

В сообщении уточняется, что данное решение вредит отношениям США и Сальвадора.

28 июля бывшего президента Сальвадора Санчеса Серена, а также ещё четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса объявили в международный розыск по делу о незаконном обогащении и отмывании средств.