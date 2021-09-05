СМИ: россиянина Мингазова могут перевести из ОАЭ в Россию

Переданный властям ОАЭ из США россиянин Равиль Мингзазов может быть репатриирован на родину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарии членов семьи россиянина и адвокатов для газеты Washington Post.

«Российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова», — предположил адвокат Мингазова Гэри Томпсон.

В издании отмечают, что ОАЭ предпринимают ряд усилий, направленных на репатриацию россиянина. В российском посольстве комментировать ситуацию не стали, однако в диппредставительстве ОАЭ в Вашингтоне рассказали о тесной координации действий в США по вопросам, касающимся бывших узников Гуантанамо.

«ОАЭ напрямую координируют с США свои действия по передаче, реабилитации и освобождению около двух десятков узников. Все они граждане третьих стран, которые ранее содержались в американской тюрьме в Гуантанамо», — отметили эмиратские дипломаты.

В 2017 году Пентагон объявил о переводе Мингазова с Кубы в ОАЭ вместе с ещё тремя заключёнными.

Власти США арестовали россиянина в 2002 году без решения суда и держали без предъявления обвинений в заключении.