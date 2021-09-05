СМИ: советник принца Чарльза помог бизнесмену купить орден Британской империи

Короткая ссылка
Бизнесмен из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи в обмен на щедрые пожертвования. По предварительной информации, в этом мог сыграть ключевую роль советник принца Чарльза Майкл Фосетт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

По версии издания, бен Махфуз пытался получить гражданство Великобритании с 2011 года и надеялся, что почётный титул облегчит эту задачу. В газете со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции переписку отметили, что Фоссет пообещал помощь бизнесмену в обмен на щедрые пожертвования. В итоге саудовский предприниматель перевёл свыше 1,5 млн фунтов, и в 2016 году стал почётным командором ордена Британской империи.

Отмечается, что из-за скандала Фосетт временно покинул должность исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества, которую занимал на протяжении последних нескольких лет. В то же время в организации начали внутреннее расследование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить