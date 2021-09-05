СМИ: советник принца Чарльза помог бизнесмену купить орден Британской империи

Бизнесмен из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи в обмен на щедрые пожертвования. По предварительной информации, в этом мог сыграть ключевую роль советник принца Чарльза Майкл Фосетт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

По версии издания, бен Махфуз пытался получить гражданство Великобритании с 2011 года и надеялся, что почётный титул облегчит эту задачу. В газете со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции переписку отметили, что Фоссет пообещал помощь бизнесмену в обмен на щедрые пожертвования. В итоге саудовский предприниматель перевёл свыше 1,5 млн фунтов, и в 2016 году стал почётным командором ордена Британской империи.

Отмечается, что из-за скандала Фосетт временно покинул должность исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества, которую занимал на протяжении последних нескольких лет. В то же время в организации начали внутреннее расследование.