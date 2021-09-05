Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину

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Племянница экс-президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что её дядя не впечатлён европейскими лидерами, но большое значение придаёт мнению президента России Владимира Путина.

Об этом она заявила в интервью Business Insider.

«Он (Трамп. — RT) полагает, что заслуживает всю власть в мире только за то, какой он есть. В его сознании он всегда находится в центре вселенной... Для него имеет значение только то, что он считает силой», — утверждает Мэри Трамп.

Она добавила, что экс-президент США не впечатлён лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, но «придаёт большое значение» мнениям Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В апреле 2020 года Трамп заявил, что «отлично ладил» с президентом России. 

При этом сам Путин назвал бывшего американского лидера незаурядной, талантливой и колоритной личностью.

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