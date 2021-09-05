В Бразилии запретили распространение китайских вакцин от COVID-19

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa выдало запрет на использование более 12 млн доз китайских вакцин от коронавирусной инфекции CoronaVac.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Anvisa установила в эту субботу предупредительный запрет на использование партий вакцины CoronaVac, запретив распространение и использование партий, разлитых на предприятии, не получившем Разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (AUE)», — говорится в тексте заявления.

В агентстве отметили, что в международных базах данных нет сведений с отчётами об инспекциях на предприятии, которое разливало вакцину. Информация о соблюдении производственных практик GMP также отсутствует.

По состоянию на 26 августа, в Бразилии общее число пациентов с COVID-19 достигло 20 645 537.