В Румынии за сутки выявили 1568 случаев коронавируса

В Румынии за прошедшие сутки выявили 1568 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического обсуждения ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в стране выявили в общей сложности 1 104 766 случаев заболевания.

Число жертв вируса в стране составляет 34 678.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.

Академик РАН Виталий Зверев — микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова — в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета к COVID-19.