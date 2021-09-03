NBC: число жертв урагана «Ида» на северо-востоке США возросло до 29
По меньшей мере 29 человек погибли из-за последствий урагана «Ида» на северо-востоке США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
- Reuters
- © Brendan McDermid
Отмечается, что в штате Нью-Йорк погибли 12 человек.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за наводнений, вызванных ураганом «Ида».
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