NBC: число жертв урагана «Ида» на северо-востоке США возросло до 29

По меньшей мере 29 человек погибли из-за последствий урагана «Ида» на северо-востоке США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Reuters

© Brendan McDermid

Отмечается, что в штате Нью-Йорк погибли 12 человек. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за наводнений, вызванных ураганом «Ида».