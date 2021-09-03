Захарова пошутила о подаренной Зеленскому в США книге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуточно высказалась о книге, которую в США подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому члены конгресса.

«Зеленскому в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли её украинскому президенту члены конгресса. Всё-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — написала Захарова в Telegram.

В настоящее время Зеленский находится с рабочим визитом в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом.

Также украинский лидер провёл встречу с главой Apple Тимом Куком.

В 2017 году сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко получил от неизвестных дарителей книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».