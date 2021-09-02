При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали не менее двух человек
- Reuters
Об этом пишет Donaukurier.
Отмечается, что половина здания разрушена, выясняются причины взрыва. В результате пострадали два человека, которые проживали в соседнем доме. Ещё два человека из разрушенного взрывом здания числятся пропавшими без вести.
На месте происшествия работают сотрудники пожарных и спасательных служб, а также полиция.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на химическом предприятии в Леверкузене погибли шесть человек.