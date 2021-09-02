При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали не менее двух человек

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При взрыве в жилом доме в районе Рорбах в федеральной земле Бавария на юго-востоке Германии пострадали не менее двух человек. 
При взрыве в жилом доме в Баварии пострадали не менее двух человек
  • Reuters

Об этом пишет Donaukurier.

Отмечается, что половина здания разрушена, выясняются причины взрыва. В результате пострадали два человека, которые проживали в соседнем доме. Ещё два человека из разрушенного взрывом здания числятся пропавшими без вести.

На месте происшествия работают сотрудники пожарных и спасательных служб, а также полиция.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на химическом предприятии в Леверкузене погибли шесть человек.

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