В Турции заявили о передаче талибам своих предложений по безопасности аэропорта Кабула

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о наличии у Турции предложений о сотрудничестве как от талибов*, так и от других стран.
В Турции заявили о передаче талибам своих предложений по безопасности аэропорта Кабула
  • Reuters

«У нас есть предложения о сотрудничестве с нами в аэропорту как от талибов, так и от других стран», — приводит ТАСС слова Чавушоглу, сказанные в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что этим вопросом необязательно должно заниматься государство.

«К этому могут быть привлечены и компании. Мы передали наши идеи о безопасности (кабульского международного аэропорта. — RT) талибам», — отметил министр.

Ранее стало известно, что власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу восстановления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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