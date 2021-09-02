В Турции заявили о передаче талибам своих предложений по безопасности аэропорта Кабула

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о наличии у Турции предложений о сотрудничестве как от талибов*, так и от других стран.

«У нас есть предложения о сотрудничестве с нами в аэропорту как от талибов, так и от других стран», — приводит ТАСС слова Чавушоглу, сказанные в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что этим вопросом необязательно должно заниматься государство.

«К этому могут быть привлечены и компании. Мы передали наши идеи о безопасности (кабульского международного аэропорта. — RT) талибам», — отметил министр.

Ранее стало известно, что власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу восстановления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.