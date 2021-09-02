Зеленский прибыл в Калифорнию

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, сообщила пресс-служба его офиса.
Зеленский прибыл в Калифорнию
  • Instagram
  • © zelenskiy_official

«В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Как отмечается, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

Зеленский находится с рабочим визитом в Соединённых Штатах. 1 сентября у него прошла встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

В Калифорнии он планирует встретиться с американскими бизнесменами.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить