Зеленский прибыл в Калифорнию

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, сообщила пресс-служба его офиса.

«В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Как отмечается, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

Зеленский находится с рабочим визитом в Соединённых Штатах. 1 сентября у него прошла встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

В Калифорнии он планирует встретиться с американскими бизнесменами.







