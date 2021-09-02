Зеленский прибыл в Калифорнию
- © zelenskiy_official
«В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Как отмечается, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.
Зеленский находится с рабочим визитом в Соединённых Штатах. 1 сентября у него прошла встреча с главой Белого дома Джо Байденом.
В Калифорнии он планирует встретиться с американскими бизнесменами.