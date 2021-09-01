США и Украина намерены «привлечь Россию к ответственности за её агрессию»

Украина и США в совместном заявлении пообещали продолжить попытки привлечь Россию к ответственности «за агрессию».

«В XXI веке государствам не может быть позволено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединённые Штаты — вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за её агрессию», — говорится в совместном заявлении Вашингтона и Киева о стратегическом партнёрстве.

В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден также заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».