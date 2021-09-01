Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении «пленных украинцев»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что передал его команде список порядка 450 «пленных украинцев» и попросил помочь в их освобождении.

Об этом сообщил в Telegram телеканал «Дом».

«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», —сказал Зеленский Байдену.

Как пишет ТАСС, Зеленский обратился к президенту США с вопросом о том, какую помощь могут оказать США в этом контексте.

Во время встречи Байден заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».