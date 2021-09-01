Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении «пленных украинцев»
- Reuters
Об этом сообщил в Telegram телеканал «Дом».
«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», —сказал Зеленский Байдену.
Как пишет ТАСС, Зеленский обратился к президенту США с вопросом о том, какую помощь могут оказать США в этом контексте.
Во время встречи Байден заявил о готовности поддерживать суверенитет Украины и её территориальную целостность «перед лицом российской агрессии».