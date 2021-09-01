ООН надеется на восстановление работы аэропорта в Кабуле
- Reuters
«Мы активно запрашиваем и обсуждаем доступ к аэропорту Кабула, чтобы мы могли доставлять помощь напрямую туда», — цитирует ТАСС Алакбарова.
По его словам, пока для доставки помощи удаётся использовать аэропорт Мазари-Шарифа.
Он выразил надежду, что аэропорт Кабула возобновит работу как можно скорее.
Ранее стало известно, что власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу восстановления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула.