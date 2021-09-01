ООН надеется на восстановление работы аэропорта в Кабуле

ООН рассчитывает, что работу аэропорта Кабула для доставки гуманитарной помощи удастся скоро восстановить, заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

«Мы активно запрашиваем и обсуждаем доступ к аэропорту Кабула, чтобы мы могли доставлять помощь напрямую туда», — цитирует ТАСС Алакбарова.

По его словам, пока для доставки помощи удаётся использовать аэропорт Мазари-Шарифа.

Он выразил надежду, что аэропорт Кабула возобновит работу как можно скорее.

Ранее стало известно, что власти США взаимодействуют с Турцией и Катаром по вопросу восстановления полноценной работы гражданской части аэропорта Кабула.