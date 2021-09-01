Военный вертолёт потерпел крушение у побережья Калифорнии

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Американский военный вертолёт потерпел крушение во время выполнения полёта недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте 3-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Как отмечается, вертолёт MH-60S, совершавший штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего.

Причина произошедшего не уточняется.

ВМС совместно со службой Береговой охраны США проводят поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что на Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, погибли.

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