Военный вертолёт потерпел крушение у побережья Калифорнии

Американский военный вертолёт потерпел крушение во время выполнения полёта недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте 3-го флота Военно-морских сил (ВМС) США.

Как отмечается, вертолёт MH-60S, совершавший штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего. Причина произошедшего не уточняется. ВМС совместно со службой Береговой охраны США проводят поисково-спасательную операцию. Ранее сообщалось, что на Аляске потерпел крушение экскурсионный самолёт, совершавший полёт с пятью пассажирами и одним пилотом. Все, кто находился на борту, погибли.