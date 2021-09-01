Афганский посол рассказал подробности о побеге Гани из страны
«Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ», — цитирует РИА Новости Агбара.
Он, ссылаясь на министра обороны правительства Гани, уточнил, что советник экс-президента Афганистана позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16:00 на совещании.
«Они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолёта, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта», — добавил посол.
По его словам, «радикальное движение «Талибан»* легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.