Афганский посол рассказал подробности о побеге Гани из страны

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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в день побега из страны назначил совещание с правительством, пока чиновники его ждали, он вылетел из кабульского аэропорта. Об этом рассказал афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ», — цитирует РИА Новости Агбара.

Он, ссылаясь на министра обороны правительства Гани, уточнил, что советник экс-президента Афганистана позвонил в Минобороны и сказал, что он будет там в 16:00 на совещании.

«Они подготовились, ждали его, но именно в это время три самолёта, где находился Гани и его близкие, вылетели из кабульского аэропорта», — добавил посол.

По его словам, «радикальное движение «Талибан»* легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани».

Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила, что Гани больше не является значимой политической фигурой на родине.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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