Авиакомпания S7 начнёт полёты на египетские курорты с 5 октября

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Авиакомпания S7 с 5 октября будет выполнять регулярные рейсы в Хургаду, с 9 октября — в Шарм-эш-Шейх.
Авиакомпания S7 начнёт полёты на египетские курорты с 5 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эш-Шейх — дважды в неделю», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 октября.

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