Авиакомпания S7 начнёт полёты на египетские курорты с 5 октября
- РИА Новости
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эш-Шейх — дважды в неделю», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в египетские города Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 1 октября.
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