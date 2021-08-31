Посольство России в Кабуле: голосование на выборах в Госдуму пройдёт в дипмиссии штатно
В посольстве России в Афганистане сообщили, что голосование на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы на участке в российской дипломатической миссии пройдёт в штатном режиме и полном соответствии с законодательством России.
- © посольстве России в Кабуле
«Выборы в посольстве пройдут в штатном режиме в полном соответствии с российским законодательством», — приводит ТАСС сообщение посольства.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования — 19 сентября 2021 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»