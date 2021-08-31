Посольство России в Кабуле: голосование на выборах в Госдуму пройдёт в дипмиссии штатно

В посольстве России в Афганистане сообщили, что голосование на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы на участке в российской дипломатической миссии пройдёт в штатном режиме и полном соответствии с законодательством России.

© посольстве России в Кабуле