Посольство России в Кабуле: голосование на выборах в Госдуму пройдёт в дипмиссии штатно

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В посольстве России в Афганистане сообщили, что голосование на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы на участке в российской дипломатической миссии пройдёт в штатном режиме и полном соответствии с законодательством России. 
Посольство России в Кабуле: голосование на выборах в Госдуму пройдёт в дипмиссии штатно
  • © посольстве России в Кабуле

«Выборы в посольстве пройдут в штатном режиме в полном соответствии с российским законодательством», — приводит ТАСС сообщение посольства.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

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