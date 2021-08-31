США приостановили дипломатическое присутствие в Кабуле

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Соединённые Штаты приостановили своё дипломатическое присутствие в Афганистане, американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из Дохи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«По состоянию на сегодняшний день мы приостановили своё дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли нашу (дипломатическую. — RT) деятельность в Доху, в Катар», — заявил Блинкен.

По его словам, «учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределённость политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг».

«Нашу команду будет возглавлять Иэн Маккари, который занимал должность заместителя главы дипмиссии в Афганистане», — сообщил госсекретарь США.

Он также поблагодарил за работу временного поверенного в делах Соединённых Штатов в Афганистане Росса Уилсона, который до настоящего момента руководил дипмиссией в Кабуле.

Раннее сообщалось, что Соединённые Штаты пока не планируют сохранять посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана.

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