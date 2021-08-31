США приостановили дипломатическое присутствие в Кабуле
«По состоянию на сегодняшний день мы приостановили своё дипломатическое присутствие в Кабуле и перенесли нашу (дипломатическую. — RT) деятельность в Доху, в Катар», — заявил Блинкен.
По его словам, «учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределённость политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг».
«Нашу команду будет возглавлять Иэн Маккари, который занимал должность заместителя главы дипмиссии в Афганистане», — сообщил госсекретарь США.
Он также поблагодарил за работу временного поверенного в делах Соединённых Штатов в Афганистане Росса Уилсона, который до настоящего момента руководил дипмиссией в Кабуле.
Раннее сообщалось, что Соединённые Штаты пока не планируют сохранять посольство в Кабуле после завершения операции по выводу войск из Афганистана.