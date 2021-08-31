США обсудили с союзниками дальнейшую работу аэропорта в Кабуле

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Соединённые Штаты провели переговоры с союзниками по вопросу дальнейшей работы столичного аэропорта Афганистана. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Этим утром я встретился с министрами иностранных дел стран G7, а также Катара, Турции, ЕС и генсеком НАТО», — цитирует ТАСС Блинкена.

Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили совместную работу по упрощению безопасного выезда из Афганистана, в том числе для скорейшего открытия гражданской части аэропорта Кабула.

Госсекретарь отметил роль катарских и турецких властей в этом вопросе, что позволит «организовать небольшое число ежедневных чартерных рейсов».

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что Соединённые Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула.

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