Авиаперевозчикам США запретили летать над Афганистаном

Федеральное управление гражданской авиации США запретило гражданским перевозчикам полёты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны. Об этом говорится в уведомлении регулятора.

«Гражданские авиаперевозчики могут продолжать использовать маршрут для реактивных воздушных судов вдоль восточной границы для облёта», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана, а также следует через воздушное пространство страны, должен предварительно получить разрешение управления.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что Соединённые Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула.