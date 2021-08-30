Замминистра обороны Фомин провёл переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках рабочей поездки в Алжир провёл переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой.

Как сообщила пресс-служба российского МО, Фомин поздравил высшее военное руководство Алжира с успешным проведением конкурса «Верный друг» и отметил высокий уровень организации мероприятия.

«Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать ещё большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества», — отметил он.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили обстановку в области Сахары и регионе Магриб с акцентом на вопросы безопасности, развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества, перспективные направления взаимодействия.

Также Фомин возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей Национальной народной армии Алжира.