Посол России в Кабуле Жирнов рассказал об эвакуации россиян из Афганистана

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал RT о том, как происходила эвакуация россиян из Афганистана.

«У нас была большая операция по вывозу российских граждан: несколько сотен человек, аэропорт дезорганизован», — заявил Жирнов.

По его словам, чтобы избежать опасностей в аэропорту, граждан России перевезли на автобусах к трапам самолётов.

«Нам нужна была помощь талибов*, ведь фактическая местная власть здесь — это только талибы», — сообщил посол, отметив, что все стороны сдержали обещания и выполнили договорённости.

Ранее корреспондент RT Мурад Газдиев побывал на контрольно-пропускном пункте талибов в Кабуле и рассказал об обстановке в городе и об отношении жителей к боевикам.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.