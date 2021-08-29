В генконсульстве России в Саппоро подтвердили задержание приплывшего на Хоккайдо россиянина

В Японии официально уведомили о задержании российского гражданина, приплывшего на Хоккайдо с острова Кунашир, сообщили в генконсульстве России в Саппоро.

«Мы получили официальное уведомление о задержании данного гражданина России», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

Отмечается, что задержание производится для проведения последующих разбирательств.

Ранее стало известно, что россиянин проплыл около 20 км от острова Кунашир до японского острова Хоккайдо с намерением обратиться за убежищем к третьей стране.

Российское посольство заявило в Facebook, что дипломаты находятся «в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств» произошедшего.