Посольство США в Афганистане призвало американцев не подходить к аэропорту

Посольство Соединённых Штатов в Кабуле опубликовало рекомендацию американским гражданам о необходимости избегать территорий, находящихся рядом с аэропортом афганской столицы.

«Из-за конкретной реальной угрозы всем гражданам США в окрестностях аэропорта Кабула, ... следует немедленно покинуть территорию аэропорта», — сообщает пресс-служба дипведомства.

Отмечается, что американским гражданам следует отказаться от поездок в аэропорт и не подходить ни к одним из ворот воздушной гавани.

28 августа в посольстве США в Кабуле также призвали американских граждан немедленно покинуть аэропорт в связи с угрозами безопасности.