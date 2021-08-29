Посольство США в Афганистане призвало американцев не подходить к аэропорту
«Из-за конкретной реальной угрозы всем гражданам США в окрестностях аэропорта Кабула, ... следует немедленно покинуть территорию аэропорта», — сообщает пресс-служба дипведомства.
Отмечается, что американским гражданам следует отказаться от поездок в аэропорт и не подходить ни к одним из ворот воздушной гавани.
28 августа в посольстве США в Кабуле также призвали американских граждан немедленно покинуть аэропорт в связи с угрозами безопасности.