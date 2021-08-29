В ОАЭ с 30 августа начнут выдачу туристических виз привитым гражданам

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Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с 30 августа возобновляют выдачу туристических виз гражданам, привитым от коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информагентство VAN.

Уточняется, что граждане должны быть привиты любой вакциной от коронавируса из одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что данное решение распространяется на страны, въезд из которых ранее был запрещён, с обязательной сдачей ПЦР-теста в аэропорту.

В июле сообщалось, что ОАЭ признана самой вакцинированной от коронавируса страной в мире.

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