AP: талибы почти полностью перекрыли аэропорт Кабула

Талибы закрыли кабульский аэропорт для большей части афганцев, которые надеются на эвакуацию из республики, пишет Associated Press.

Как сообщает агентство, за пределами аэропорта члены «Талибана»* развернули дополнительные силы, чтобы не допустить столпотворения после теракта, который произошёл около аэропорта 26 августа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число афганцев, погибших при теракте в Кабуле, приближается к 200. Жертвами атаки также стали 13 американских военных.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.