AP: талибы почти полностью перекрыли аэропорт Кабула

Короткая ссылка
Талибы закрыли кабульский аэропорт для большей части афганцев, которые надеются на эвакуацию из республики, пишет Associated Press.
AP: талибы почти полностью перекрыли аэропорт Кабула
  • Reuters

Как сообщает агентство, за пределами аэропорта члены «Талибана»* развернули дополнительные силы, чтобы не допустить столпотворения после теракта, который произошёл около аэропорта 26 августа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число афганцев, погибших при теракте в Кабуле, приближается к 200. Жертвами атаки также стали 13 американских военных.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить