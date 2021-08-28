Посол Великобритании прокомментировал завершение эвакуации из Кабула

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Посол Великобритании Лори Бристоу прокомментировал завершение операции британских сил по эвакуации из Кабула.
Посол Великобритании прокомментировал завершение эвакуации из Кабула
  • Reuters

«Настало время завершить эту фазу операции. Но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Он заслуживает жить в мире и безопасности», — сообщил он в Twitter.

По его словам, Великобритания с 13 августа вывезла из Афганистана почти 15 тыс. человек, среди них граждане королевства, афганские сотрудники и другие люди, которым угрожает риск.

Ранее сообщалось, что последний британский эвакуационный рейс покинул Кабул.

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