Посол Великобритании прокомментировал завершение эвакуации из Кабула

Посол Великобритании Лори Бристоу прокомментировал завершение операции британских сил по эвакуации из Кабула.

«Настало время завершить эту фазу операции. Но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Он заслуживает жить в мире и безопасности», — сообщил он в Twitter.

По его словам, Великобритания с 13 августа вывезла из Афганистана почти 15 тыс. человек, среди них граждане королевства, афганские сотрудники и другие люди, которым угрожает риск.

Ранее сообщалось, что последний британский эвакуационный рейс покинул Кабул.