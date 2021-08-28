Власти Дании могут снять COVID-ограничения в сентябре

В Дании могут снять все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, к 10 сентября.

По информации The Guardian, в Минздраве страны сообщили, что коронавирус больше не представляет серьёзной угрозы для граждан из-за достижения высокого уровня вакцинации.

«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордные уровни вакцинации. Вот почему мы можем отказаться от особых правил, которые мы должны были ввести из-за борьбы с COVID-19», — сказал глава ведомства Магнус Хойнике.

В России по состоянию на 27 августа за сутки зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 844 049 инфицированных.