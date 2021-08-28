SHAFAQ News: военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась обстрелу
- globallookpress.com
- © Ameer Al Mohammedaw/dpa
Об этом сообщает SHAFAQ News со ссылкой на источники.
«Неизвестные выпустили три ракеты из Ирака в сторону американской базы недалеко от пограничного перехода Джрайшан», — говорится в публикации.
По словам собеседника издания, две ракеты упали близ американской военной базы, ещё одна была выпущена в сторону Кувейта.
В мае беспилотник атаковал военную базу Айн-аль-Асад в Ираке, которая используется силами коалиции во главе с США. О пострадавших не сообщалось.