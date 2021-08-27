Захарова назвала атаку в Кабуле попыткой террористов осложнить ситуацию в Афганистане

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Взрывы близ аэропорта в Кабуле являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала атаку в Кабуле попыткой террористов осложнить ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

«Совершённые на фоне эвакуации иностранного военного контингента из Афганистана атаки являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в этой стране», — говорится в распространённом комментарии.

Захарова призвала к скорейшей нормализации напряжённой ситуации вокруг кабульского аэропорта и выразила надежду на восстановление мира и безопасности в Афганистане.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число афганцев, погибших при теракте в Кабуле, приближается к 200. Жертвами атаки также стали 13 американских военных.

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