Ветеран войны в Афганистане назвал операцию США катастрофой

Ветеран войны в Афганистане Габриэль Мартинес, который потерял обе ноги, подорвавшись на мине, в эфире RT назвал американскую операцию в этой стране катастрофой.

«Это катастрофа — крупнее, чем падение Сайгона... Это провал мирового масштаба», — сказал он.

Мартинес считает, что американцам нужно было покинуть Афганистан ещё в 2010 году.

«Если мы туда отправились разыскивать «Аль-Каиду»* и ответственных за события 11 сентября, то нужно было этим и ограничиться, а не затягивать войну вот таким образом», — отметил он.

По его словам, все его товарищи-ветераны чувствуют разочарование, что их подвели.

«Все, конечно, обвиняют Байдена — и с полным на то основанием. Даже СМИ левого толка, которые поддерживают и расцеловывают Байдена, не могли этого игнорировать... Нет никакой политической воли. И в Афганистане по-прежнему остаются американцы, которые не могут покинуть страну, они до сих пор не имеют возможности попасть в Кабул», — сказал Мартинес.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.