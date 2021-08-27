Антонов выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле американцев

Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрывов в аэропорту Кабула американцев.

«Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким американцев, погибших в результате террористического нападения в Кабуле. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим... Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавления человечества от этой заразы», — приводит слова Антонова посольство России в США в Facebook.

Дипломат отметил, что победить терроризм можно только объединив усилия.

В Пентагоне ранее подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

По данным СМИ, всего погибли более 70 человек, свыше 150 получили ранения.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.