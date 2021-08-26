Захарова заявила, что в момент теракта в аэропорту Кабула россиян не было

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным российского посольства, россиян не было.

РИА Новости

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — написала Захарова в Telegram. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил данные о втором взрыве в Кабуле.