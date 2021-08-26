Axios: Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов в Кабуле
- Reuters
Как уточняется, Байден проводил консультации в ситуационной комнате, к настоящему времени встреча продолжается.
26 августа около аэропорта Кабула произошло два взрыва, за которыми, как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, может стоять ИГ*.
По данным СМИ, в результате взрыва погибли более десяти человек, около 70 получили ранения.
Президента США проинформировали о случившемся.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.