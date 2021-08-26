Джонсон заявил, что времени для эвакуации из Кабула осталось мало

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало.
Джонсон заявил, что времени для эвакуации из Кабула осталось мало
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

«За оставшееся время, которого… возможно, осталось довольно мало, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вывезти всех», — сказал премьер.

Он отметил, что из страны были эвакуированы 15 тыс. человек.

Джонсон выразил надежду, что после 31 августа также сохранится возможность для всех желающих покинуть Афганистан.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США завершат операцию по эвакуации из Афганистана в течение 36 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить