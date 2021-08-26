Джонсон заявил, что времени для эвакуации из Кабула осталось мало

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало.

Об этом сообщает Sky News.

«За оставшееся время, которого… возможно, осталось довольно мало, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вывезти всех», — сказал премьер.

Он отметил, что из страны были эвакуированы 15 тыс. человек.

Джонсон выразил надежду, что после 31 августа также сохранится возможность для всех желающих покинуть Афганистан.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США завершат операцию по эвакуации из Афганистана в течение 36 часов.