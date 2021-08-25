Канадский министр объяснила, почему назвала талибов «братьями»
- Reuters
Об этом сообщает CTV News.
Во время онлайн-пресс-конференции Монсеф заявила: «Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами».
«Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала она.
Как уточняется, позднее Монсеф, которая родилась в Иране, а выросла в Афганистане, пояснила, что упоминание слова «братья» в отношении талибов «является культурным контекстом».
«Талибан» — это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», — отметила министр.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.