Канадский министр объяснила, почему назвала талибов «братьями»

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Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф, назвавшая талибов* «братьями», объяснила, что использовала этот термин из-за «культурного контекста».
Канадский министр объяснила, почему назвала талибов «братьями»
  • Reuters

Об этом сообщает CTV News.

Во время онлайн-пресс-конференции Монсеф заявила: «Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями, талибами».

«Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала она.

Как уточняется, позднее Монсеф, которая родилась в Иране, а выросла в Афганистане, пояснила, что упоминание слова «братья» в отношении талибов «является культурным контекстом».

«Талибан» — это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами», — отметила министр.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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