Патрушев провёл встречу с главой МИД Ирака

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провёл в Москве рабочую встречу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ России.

«Николай Патрушев и Фуад Хусейн обсудили широкий спектр вопросов российско-иракского сотрудничества, уделив отдельное внимание сфере безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление активного взаимодействия между Москвой и Багдадом в интересах обоих государств.

Также сообщалось, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провёл встречу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.