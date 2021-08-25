Патрушев провёл встречу с главой МИД Ирака

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Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев провёл в Москве рабочую встречу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
Патрушев провёл встречу с главой МИД Ирака
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ России.

«Николай Патрушев и Фуад Хусейн обсудили широкий спектр вопросов российско-иракского сотрудничества, уделив отдельное внимание сфере безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление активного взаимодействия между Москвой и Багдадом в интересах обоих государств.

Также сообщалось, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провёл встречу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

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