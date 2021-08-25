Патрушев провёл встречу с главой МИД Ирака
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ России.
«Николай Патрушев и Фуад Хусейн обсудили широкий спектр вопросов российско-иракского сотрудничества, уделив отдельное внимание сфере безопасности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление активного взаимодействия между Москвой и Багдадом в интересах обоих государств.
Также сообщалось, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провёл встречу с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.