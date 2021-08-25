Лавров: Россия и Австрия заинтересованы в сохранении диалога
- Reuters
«Самое главное — это сохранить диалог и всегда искать общие точки соприкосновения», — сказал Шалленберг.
Лавров отметил, что Москва разделяет мнение Вены относительно продолжения диалога.
«Мы, конечно же, разделяем вашу заинтересованность в том, чтобы наш диалог постоянно продолжался. У нас очень насыщенные отношения и в сфере экономики, и в сфере гуманитарных связей», — сказал Лавров.
Лавров находится с официальным визитом в Вене 25—26 августа.
Ранее сообщалось, что Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.