Лавров: Россия и Австрия заинтересованы в сохранении диалога

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Министры иностранных дел России и Австрии Сергей Лавров и Александер Шалленберг на встрече в Вене отметили взаимный интерес двух стран к продолжению диалога.
Лавров: Россия и Австрия заинтересованы в сохранении диалога
  • Reuters

«Самое главное — это сохранить диалог и всегда искать общие точки соприкосновения», — сказал Шалленберг.

Лавров отметил, что Москва разделяет мнение Вены относительно продолжения диалога. 

«Мы, конечно же, разделяем вашу заинтересованность в том, чтобы наш диалог постоянно продолжался. У нас очень насыщенные отношения и в сфере экономики, и в сфере гуманитарных связей», — сказал Лавров.

Лавров находится с официальным визитом в Вене 25—26 августа. 

Ранее сообщалось, что Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.

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