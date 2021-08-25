Лавров: Россия и Австрия заинтересованы в сохранении диалога

Министры иностранных дел России и Австрии Сергей Лавров и Александер Шалленберг на встрече в Вене отметили взаимный интерес двух стран к продолжению диалога.

«Самое главное — это сохранить диалог и всегда искать общие точки соприкосновения», — сказал Шалленберг.

Лавров отметил, что Москва разделяет мнение Вены относительно продолжения диалога.

«Мы, конечно же, разделяем вашу заинтересованность в том, чтобы наш диалог постоянно продолжался. У нас очень насыщенные отношения и в сфере экономики, и в сфере гуманитарных связей», — сказал Лавров.

Лавров находится с официальным визитом в Вене 25—26 августа.

Ранее сообщалось, что Лавров возложил цветы к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.