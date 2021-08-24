Политолог Асафов прокомментировал ситуацию в афганской провинции Панджшер

Политолог Александр Асафов прокомментировал ситуацию в афганской провинции Панджшер.

«Панджшерское ущелье представляет собой естественную крепость, поэтому шансы у засевших там бойцов, несмотря на серьёзные угрозы со стороны талибов*, есть. Об этом говорит и опыт ведения успешных боевых действий на этой территории», — сказал он в комментарии радио «Комсомольская правда».

По его словам, всё зависит от того, удастся ли им наладить снабжение боекомплектами и топливом.

«Если это получится, тогда можно говорить, что они готовы к сопротивлению. Насколько сейчас можно судить, талибы готовы обсуждать какое-либо политическое решение, а не только вот такое военное декларативное уничтожение», — считает Асафов.

В «Талибане» ранее сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.