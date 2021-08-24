Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о ситуации в Афганистане

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана.
Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о ситуации в Афганистане
  • РИА Новости

Она также процитировала заявление Столтенберга о том, что в НАТО не знают, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана.

«Похоже на комический монолог из «Полицейской академии»... Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности», — написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России сравнила инициативу альянса с попыткой провести микрохирургическую операцию сломанными инструментами.

«План для НАТО очевиден — заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение Вселенной», — заключила Захарова.

Ранее стало известно о планах генсека НАТО принять участие в саммите G7, посвящённом ситуации в Афганистане, в формате видеоконференции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить