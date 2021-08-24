Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО о ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана.

Она также процитировала заявление Столтенберга о том, что в НАТО не знают, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана.

«Похоже на комический монолог из «Полицейской академии»... Альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности», — написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД России сравнила инициативу альянса с попыткой провести микрохирургическую операцию сломанными инструментами.

«План для НАТО очевиден — заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение Вселенной», — заключила Захарова.

Ранее стало известно о планах генсека НАТО принять участие в саммите G7, посвящённом ситуации в Афганистане, в формате видеоконференции.