В Румынии за сутки выявили 415 случаев коронавируса
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Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 в стране выявили 1 091 340 случаев заболевания.
Число жертв вируса в стране составляет 34 425.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.
Академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета к COVID-19.